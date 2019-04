REȚETE DE PAȘTE. Friptura de miel în vin

Foto: Pixabay.com

REȚETE DE PAȘTE. Mod de preparare Friptura de miel in vin

REȚETE DE PAȘTE. Pulpa de miel (eu am facut doua pulpe, una de spate si cea de fata) se spala bine, se curata de pielita spumoasa, apoi se taie in bucati potrivite, fara a se desprinde in partea de jos, se stropeste cu putin ulei de masline, se da cu condimentele de friptura, apoi se inteapa muschiul din loc in loc cu un cutit si impanam carnea cu catei de usturoi (taiati in doua, pe lung), apoi se asaza intr-o tavita stransa in care am pus o lingura de ulei de masline, se stropeste cu vinul alb, foile de dafin, se mai presara piper si se da la rece, la marinat, cateva ore, de seara pana a doua zi.

REȚETE DE PAȘTE. Se acopera cu o folie de aluminiu si se da la cuptor, cca.60 minute, dupa care se scoate folia si se lasa sa se rumeneasca bine.



REȚETE DE PAȘTE. Cand carnea incepe sa se rumeneasca usor, se taie usturoiul verde marunt si se presara deasupra si se mai lasa cateva minunete,pana ce carnea se va rumeni bine.Pofta buna!

Ingredientele si cantitatile le gasesti aici: