REȚETE DE PAȘTE. Pască cu brânză dulce și stafide

Foto: Pixabay.com

REȚETE DE PAȘTE. Mod de preparare Pasca cu branza dulce si stafide

REȚETE DE PAȘTE. Se face o maia din drojdie, 1 lingura de faina si100 ml lapte caldut. Se lasa sa creasca pana isi dubleaza volumul. Separam albusul de galbenusuri. Galbenusurile le frecam cu un praf de sare pana se albesc. Punem laptele la fiert impreuna cu zaharul si lasam pana da in primul clocot, apoi il lasam sa se raceasca.

REȚETE DE PAȘTE. Cand este caldut adaugam 1 fiola esenta de rom si coaja rasa de lamaie. Intr-un vas inalt punem faina cernuta de 2-3 ori, asa va fi mai afanata, iar cozonacul va creste frumos. Facem o gropita, adaugam maiaua si laptele caldut. Framantam pana se incorporeaza tot lichidul. Incalzim putin untul si il incorporam treptat. Framantam energic pana cand aluatul nu se mai lipeste de maini.

REȚETE DE PAȘTE. Adaugam stafidele tinute in rom si mai framantam pana incorporam toate stafidele. Acoperim aluatul si il lasam la crescut, circa 40-45 de minute, la loc calduros, pana iasi dubleaza volumul.Intre timp amestecam branza cu zaharul, coaja de lamaie si stafidele tinute in rom. Impartim aluatul in doua parti.

REȚETE DE PAȘTE. La randul lor bucatile se mai imparte in doua. Intindem o parte din aluat si o punem intr-o forma rotunda de tort. Intindem a doua jumatate in sul lung si il rasucim. Il adaugam pe margine si lasam la crescut din nou, pana isi dubleaza volumul. Punem in mijloc umplutura de branza, si dam la cuptorul incalzit in prealabil pana se rumeneste frumos deasupra. La fel procedam su cu aluatul ramas. Lasam sa se raceasca pasca inainte de a o taia. Pofta buna!

