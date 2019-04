REȚETE DE PAȘTE. Turnulețe cu spanac

Pixabay

REȚETE DE PAȘTE. Mod de preparare Turnulete cu spanac

REȚETE DE PAȘTE. Din faina, ou si apa preparam clatitele. Facem umplutura astfel. Calim spanacul oparit si bine scurs in unt, lasam sa se racoreasca apoi adaugam crema de branza.

REȚETE DE PAȘTE. Adaugam sare si piper dupa gust.

REȚETE DE PAȘTE. Umplem clatitele cu amestecul de spanac si le rulam strans. Dam la rece apoi cateva minute si apoi le taiem in trei sau in patru si le asezam pe platou sub forma unor turnulete. Garnisim cu ceapa verde. Pofta buna!

