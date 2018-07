Tort diplomat cu piersici. Un adevărat deliciu pe timp de vară

Foto: Sfatul parintilor

Mod de preparare Tort diplomat cu piersici

Se pune la inmuiat gelatina in apa rece intr-un castronel de tabla si se lasa 10 minute apoi se pune la aburul apei pentru a rezulta un lichid apos a nu ajunge la fierbere (se pot urma instructiunile de pe plic). Zaharul, esenta de vanilie si iaurtul se amesteca. Frisca tinuta cateva ore inainte la frigider se bate cu mixerul pana rezulta o frisca tare (atentie in ce puneti sa bateti frisca deoarece ea isi tripleaza volumul).

La final, peste frisca batuta se pune iaurtul amestecat cu zaharul, esente si gelatina ce s-a topit. Se amesteca. Intr-un recipient (eu fac in tava de copt blatul de tort) capitonat cu folie din plastic se asaza felii de piersica taiata subtire se toarna 1/2 din compozitia rezultata se pun un rand de piscoturi inmuiate in zeama de compot, iar peste se toarna restul compozitiei in care sa adaugat putina esenta de rom si cele 3 linguri de cacao.

Este delicios si mai ales racoros pe perioada de vara.

Ingredientele si cantitatile le gasesti aici: