Cum să alegi un pepene perfect? Cele mai tari secrete. Le știai?

Cui nu-i place pepenele rosu? De fapt, acest fruct delicios si racoritor ocupa un loc fruntas in preferintele multor persoane. Dar stii cum sa alegi un pepene perfect? Multi cred ca in cazul in care nu esti un fermier cu experienta este greu sa cumperi un pepene rosu, gustos, dulce si copt pe deplin.

Insa exista anumite lucruri dupa care sa te uiti astfel incat sa alegi pepenele rosu perfect fara sa fii nevoit sa ii faci dop. Pentru ca nimic nu este mai placut decat sa ajungi acasa si in loc de un deliciu sa te alegi cu un supliciu.

Iata cum sa alegi un pepene perfect!

Cauta-i punctul galben

Punctul de coacere, locul in care pepenele a stat pe pamant, se afla in partea opusa cozii si trebuie sa fie neaparat galben. Daca este verde sau alb, inseamna ca pepenele nu este copt.

Uita-te dupa „panza de paianjen”

Aceste ramificatii de culoare inchisa aflate pe coaja pepenelui inseamna ca fructul a fost polenizat in perioada in care era inflorit. Si cu cat a fost mai mult polenizat cu atat este mai dulce.

Priveste-i forma

Un pepene bun are o forma simetrica, ovala sau rotunda. Pepenii deformati sau turtiti la un capat trebuie evitati!

