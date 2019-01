Cum să atragi banii ca să vină la tine? Iată ce spun principiile feng shui

Te-ai saturat sa te plangi din cauza lipsei banilor sau cheltui prea mult? Afla cateva reguli feng shui pentru portofel, activatori pentru bani si semnificatia culorii portofelului.

Pentru ca banii sa intre in numar mai mare in portofel, poti crea o energie pozitiva, care saii atraga.

Avand in vedere ca portofelul te insoteste zi de zi (la munca, in oras, la cumparaturi, in vacante si acasa), pentru a-ti imbunatati norocul de bani, acesta nu trebuie tratat deloc cu indiferenta. Insa, nu de putine ori, se fac greseli in aranjarea lui, din necunostinta de cauza, de aceea potentialul sau creator de abundenta nu este exploatat la maximum.

Transforma portofelul intr-un magnet pentru bani

Aceste idei iti vor influenta in mod benefic fluxul de incasari, asa ca urmareste sa aplici regulile feng shui pentru portofel.

Portofelul este un fel de casa pentru bani, nu-i asa? Asa cum ai mereu grija ca spatiul de locuit sa fie bine ingrijit, la fel trebuie sa te preocupi si de pastrarea ordinii in portofel. Astfel, portofelul se curata periodic cu o laveta de culoare alba, udata cu apa proaspata de la robinet. Portofelul trebuie sa fie intr-o stare impecabila, sa nu aiba parti deteriorate (fermoare, capse, materialul sa nu fie rupt sau zgariat si nici sa nu dea impresia de vechitura).

Hartiile cu liste de cumparaturi, bonurile de casa, ordinele de plata – arata mai degraba pe ce au fost cheltuiti banii si trebuiesc scoase de urgenta din portofel, pentru a nu atrage saracie.

Portofelele goale sugereaza saracie. Cantitatea de bani face diferenta!

Sa nu crezi ca este indicat satii portofelul burdusit cu bani, ci este bine sa pastrezi echilibrul. Banii pe care ii transporti in portofel trebuie sa fie atat de multi incat sa te faca sa te simti confortabil si prosper. Atentie! Frica de a purta bani lichizi in portofel alunga prosperitatea. si ce este si mai important, atunci cand ai bani multi in portofel, nu trai cu gandul ca cineva ti-i va fura, pentru a nu fi chiar tu cel care atrage problemele.

Locuri cu un bun feng shui pentru a tine portofelul

Portofelul arata relatia dintre tine si bani. Ca regula de baza, banii vor sa fie considerati o comoara de pret, sa fie tratati cu respect si apreciere. Se stie faptul ca poseta nu trebuie niciodata asezata pe jos. Dar ce locatie sa alegi pentru a aseza portofelul? Principiile feng shui spun cain casa portofelul poate fi asezat in:

– coltul pe diagonala livingului, pe o masuta – sectorul banilor din casa sau din living – Sud-Est – sectorul unde se afla steaua zburatoare anuala a prosperitatii (steaua 8), respectiv in CENTRU – in 2019 Astfel asezat, portofelul va atrage energia pozitiva, iar banii se vor multiplica.

