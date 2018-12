Cum să elimini energiile negative din casa ta? Trebuie neapărat să știi asta

Energiile negative iti pot face mult rau daca nu le cureti periodic. Cum apar energiile negative?

Ele sunt produse de gandurile negative ale fostilor proprietari, emotiile negative ale actualilor proprietari, campurile dispozitivelor electronice (telefoane, computere, cuptoare cu microunde, uscatoare de par), obiecte antice, mobila (noua sau veche), bijuterii vechi, lucrari de arta, produse facute de mana.

Pentru a indeparta energiile negative ajunse in casa ta sub diverse forme, iata 4 trucuri pe care sa le repeti periodic.

Arde pelin sau tamaie

Deschide usa de la intrare si ferestrele. Aprinde pelin si imprastie fumul in toate camerele. Incepe din spate spre in fata. Apoi fa acelasi lucru cu tamaie aprinsa.

Pune sare la colturi, ferestre si intrare

Presara sare in fiecare colt al camerei, strange dupa 48 de ore si arunca. Sarea va absorbi energiile negative. Pentru si mai multa protectie, adauga sofran in sare. Tibetanii spun ca energiile negative vor ocoli spatiile in care s-a folosit sofran.

Inainte de a pune sare la ferestre, curata geamurile cu o solutie preparata din sucul de la 5 lamai, o ceasca de sare, un sfert de ceasca de otet si o galeata de apa. Daca solutia ti se pare prea concentrata foloseste manusi.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.