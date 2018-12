Cum sa ții bradul de Crăciun verde săptămâni în șir. Cum trebuie sa fie trunchiul de fapt

Bradul de Craciun aduce bucurie in casele si sufletele noastre an de an, prin mirosul sau, prin atmosfera creata si prin semnificatia sa. Unii dintre noi prefera brazii artificiali, altii pe cei naturali.

Daca alegi sa iti cumperi un brad natural taiat, stim cu totii ca momentul cand Sarbatoarile au trecut, iar bradul s-a uscat si trebuie scos din casa este unul destul de neplacut. Acele se imprastie peste tot pana reusesti sa scoti bradul uscat din casa, iar curatenia de dupa Sarbatori este cu atat mai stresanta.

Exista totusi cateva metode simple ca bradul de Craciun sa ramana verde mult timp dupa ce l-ai adus in casa si l-ai instalat cu drepturi depline ca sa intampine noul an alaturi de tine si de cei dragi.

Taiati 3 cm din baza bradului de Craciun

Ideal ar fi sa cumparati un brad taiat in ziua respectiva. Insa acest lucru este imposibil. Imediat ce ajungeti acasa trebuie sa taiati aproximativ 4 cm din tulpina bradului, dupa care sa faceti o alta taietura, pe perpendiculara, de cativa centimetri. Tineti bradul intr-un loc racoros si intr-un suport cu apa. Adaugati apa o data la trei zile. Nu lasati niciodata ca nivelul apei sa scada mai jos de taietura pe de-a lungul tulpinii. Daca acest lucru s-a intamplat, va trebui sa faceti o noua taietura.

