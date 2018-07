De ce banii nu aduc fericirea în cuplu

Foto: Pixabay.com

In aceste vremuri tulburi, din toate punctele de vedere, banii nu aduc fericirea in cuplu. Ba chiar, banii aduc divortul. Tocmai din cauza contextului economic, banii nu aduc fericirea in cuplu, de fapt criza a scos la iveala faptul ca bugetul familiei, administrat in general de barbati, inclina balanta mult prea mult in partea pasivelor. Iar femeile au descoperit ca nici macar acoperisul de deasupra capului nu le apartine in totalitate.

Iar de aici pana la divort lucrurile au mers de la sine.

Banii nu aduc fericirea in cuplu, ci tradarea

In vremurile nu de mult apuse, sotiile se ocupau doar de treburile casnice, iar barbatii erau cei care gestionau banii familiei si luau deciziile importante singuri, fara sa mai dea vreo explicatie. Acum insa, casnicia este vazuta ca un parteneriat bazat pe respect si incredere. Iar cand unul dintre partenerii tradeaza increderea si are secrete financiare sau ia decizii care pun in pericol bunastarea familei, celalalt partener se simte tradat de comportamentul discretionar al celuilalt.

Asadar banii nu aduc fericirea in cuplu mai ales cand unul dintre parteneri incearca sa detina controlul resurselor financiare ale familiei.

Asemenea tradari au crescut vizibil in ultimii ani ca rezultat al recesiunii economice care a scos la iveala problemele financiare pe care incercau sa le ascunda unii. Multe studii din America au aratat faptul ca infidelitatea financiara este tot mai raspandita.

Un sondaj realizat realizat de CESI Debt Solutions tot in SUA a relevat faptul ca 80% dintre parteneri au cheltuit bani fara sa le spuna jumatatilor lor si mai mult de doua treimi dintre respondenti au recunoscut ca acest comportament financiar lipsit de onestitate le-a afectat relatia de cuplu.

Un alt studiu realizat de catre National Endowment for Financial Education (NEFE) si Forbes Woman a scos la iveala ca 3 din 10 participanti la cercetare au admis faptul ca si-au inselat din punct de vedere financiar partenerii.

Dintre acestia 60% au bani ascunsi, mai mult de jumatate au facut cumparaturi fara ca partenerul sa stie, altii 30% isi ascund facturile iar 34% mint in legatura cu banii castigati.

