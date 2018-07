De ce înșală bărbații? Punctul 5 e uluitor!

Foto: Pixabay.com

Vor control deplin, evita intimitatea sau… sunt, pur si simplu, niste nenorociti? Site-ul Cosmopolitan.com lamureste care este motivul care sta la baza infidelitatii barbatilor.

1. Evita orice forma de intimitate

Unii barbati sunt speriati de-a dreptul de ideea ca pot deveni intimi cu cineva si atunci insala doar ca sa se puna deoparte de ideea unei relatii serioase cu o femeie anume. In capul lor, daca insala, se pun pe ei insisi deoparte de ideea de a fi vreodata raniti sufleteste. Si in capul lor totul capata sens…

2. Cauta cu disperare intimitate

Unii barbati nu mai sunt multumiti de nivelul intim al propriei relatii in care se afla si atunci incep s-o caute in alta parte. Multe cupluri incep sa aiba probleme de comunicare o data cu trecerea timpului si in acel moment dispare si intimitatea. Barbatii nu renunta la ea complet si o cauta in alta parte.

3. Au nevoie sa simta ca le creste libidoul

Stim cu totii cum merge: la inceput nu ne saturam unul de celalalt, dar dupa o vreme… se instaleaza plcitiseala. Barbatii, insa, se impaca mai greu cu ideea si incep sa caute in alta parte.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.