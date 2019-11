DIETĂ. A slăbit peste 60 de kilograme, dar nu se aștepta nicio clipă la ce avea să urmeze

Foto: Nicole Caperilla

DIETĂ. A reușit să slăbească peste 63 de kilograme, dar după această reușită a aflat ceva neașteptat.

DIETĂ. Antrenoarea Nicole Caperilla a dezvăluit că a pierdut mulți prieteni, care au râs de lupta ei cu kilogramele.

DIETĂ. Nicole a povestit că s-a luptat cu greutatea din copilărie, când a început să aibă obiceiuri alimentare proaste. „M-am luptat cu greutatea din copilărie, dar trebuia să scap de asta. S-a întâmplat după prima sarcină când am luat atât de mult în greutate și nu mai puteam da jos. Am încercat fiecare dietă și suplimente să slăbesc, dar nu reușeam. De asemenea, nu am făcut nici cele mai bune alegeri alimentare și nu erau consistente”, a declarat femeia.

DIETĂ. Nicole spune și că a vrut să slăbească pentru că avea probleme cu respirația. Și-a făcut operație de stomac și a început să facă sport de 5-6 ori pe săptămână.

DIETĂ. „Deși nu am primit comentarii răutăcioase în față, am primit comentarii nepoliticoase despre pierderea kilogramelor de la oameni pe care îi consideram apropiați. Vorbesc de prieteni pe care i-am avut de o viață. Nu mă susțineau deloc. Criticau totul la mine și mă doborau. Nu realizau cât dor glumele lor. Erau atât de negativi”, a povestit Caperilla.