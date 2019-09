DIETĂ. Această femeie a slăbit miraculos 54 de kilograme. Iată rețeta de succes pentru a pierde kilogramele în plus

foto: Pixabay.com

DIETĂ. O femeie în vârstă de 35 de ani din Marea Britanie, a avut parte de o transformare miraculoasă în doar patru ani.

DIETĂ. În decembrie 2015, Bonnie Stainer, care își crește singură cei doi copii, cântărea 105 kilograme. Era la un pas de a renunța la cariera sa de DJ, însă a decis că este momentul pentru o schimbare.

DIETĂ. Femeia a început să meargă la sală de șase ori pe săptămână, și-a schimbat obiceiurile alimentare și a ajuns în câțiva ani să slăbească 54 de kilograme.

DIETĂ. „Nu am avut probleme cu greutatea până la prima sarcină. Mâncam tot ce nu trebuia să mănânc, ceea ce îmi făcea plăcere atunci, însă kilogramele s-au adăugat. După ce am născut, am încercat să slăbesc și să mă simt din nou bine în pielea mea, dar în șase luni eram iarăși însărcinată cu a doua fiică și am reluat aceleași obiceiuri. Câțiva ani, am lucrat ca DJ, dar apoi mi-am pierdut încrederea. Apoi am decis să strâng bani pentru o organizație și m-am înscris la Maratonul din Londra, din 2017. Am ieșit pe locul 12, dar am continuat să fac exerciții fizice și să mănânc sănătos”, a mărturisit ea pentru The Sun.