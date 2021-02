Dieta anticancer. Lygia Alexandrescu ne spune cum trebuie să mâncăm, ca să ne protejăm de maladia secolului

Cancerul reprezinta o problema majora de sanatate publica pe plan mondial si de aceea pe 4 Februarie, de Ziua Mondiala de Lupta impotriva Cancerului, se oferă oportunitatea de a aduce aceasta patologie in atentia publicului, pentru a constientiza faptul ca exista eforturi continue si preocupari in intreaga lume, in sensul prevenirii, depistarii precoce si a tratarii acestuia.

9,6 milioane de oameni mor anual de cancer, iar aproape jumate din cazuri pot fi salvate

Statisticile sunt dure:

• 9,6 milioane de persoane dispar anual rapuse de cancer

• Cancerul este a doua boala din lume este cauzatoare de deces

• 70% din decese se petrec in tarile slab si mediu dezvoltate

• 3,7 milioane de vieti ar putea fi salvate prin programe de evaluare si screening

• Costul economic total al luptei cu cancerul este estimat la peste 1 trilion USD

Experienta arata la nivel mondial ca exista programe eficiente prin care, informarea legata de optiunile stilul de viata poate salva vieti. Asadar, cu interventii minore asupra modului de viata, se poate crea o imunitate buna a organismului, iar acesta poate rezista in fata maladiei vechi de secole, insa din ce in ce mai agresive.

Lygia Alexandrescu: Toate formele de zaharuri sunt periculoase şi favorizează apariţia cancerului

Alimentele consumate trebuie sa fie integrale, locale, cat mai apropiate de felul in care ni le ofera natura, evitandu-se cat mai mult aportul de produse alimentare procesate si zahar, in special fructoza procesata. Toate formele de zaharuri sunt periculoase pentru sanatate si consumul lor favorizeaza aparitia cancerului. Fructoza este clar o glucida nociva si trebuie evitata cat de mult posibil.

3 ore inainte de culcare este perioada in care nu se vor consuma alimente. Exista evidente clare care arata ca prin hranirea cu nutrienti a organismului, respectiv a mitocondiriei celulare la ore la care acestea nu au nevoie de energie, se transfera un numar mare de electroni generatori de radicali liberi, creându-se astfel un atac agresiv al acestor specii reactive foarte nocive asupra membranei celulare si implicit asupra nucleuleui ADN.

Rolul vitaminei D în lupta cu cancerul

Optimizarea nivelului de vitamina D din organism este esentiala. Studiile arata ca vitamina D influenteaza la nivel celular si este unul dintre cei mai redutabili luptatori impotriva cancerului. Se pare ca vitamina D este capabila sa intre in celula canceroasa si sa induca procesul de apoptoza, moartea celulei bolnave. Acesta este motivul pentru care persoanele care sufera de aceasta maladie trebuie sa-si mentina nivelul vitaminei de crescut, intre 70 – 100 ng /ml.

Limitarea proteinelor este o alta strategie de lupta impotriva activitatii mTOR, o protein-kinaza implicat< in aparitia si dezvoltarea tumorilor. Asadar, 1 g proteina/kg corp/24 h este un aport maxim de proteine care ar trebui ingerate.

Cresterea sensibilitatii la insulina, reglarea echilibrului hormonilor satietatii si ai foamei, leptina/grelina, scaderea parametrilor sindromului metabolic prin cresterea sensibilitatii la insulina, reducerea markerilor inflamatiei, etc se poate efectua prin post intermitent.

Insulina este hormonul-cheie implicat in modul de pastrare al energiei provenita din alimente. Ea creste cand mancam. Tot cand mancam, glicogenul se regenereaza, iar cand este privat de alimente, organismul isi foloseste depozitele de glycogen hepatic si muscular, insa dupa maxim 12 ore in absenta ingerarii altor alimente aceste depozite se consuma si organismul trece la consumarea progresiva a tesutului adipos existent in organism. Astfel corpul incepe sa arda grasimi si apare scaderea in greutate, factor de protectie impotriva aparitiei cancerului.

Alexandrescu: Slăbirea, factor de protecţie împotriva apariţiei cancerului

Miscarea zilnica mentine metabolismul bazal activ si scade riscul aparitiei cancerului tocmai prin mentinerea unui nivel scazut al insulinei si prin inducerea apoptozei celulelor bolnave.

Curcuminul, ingredientul active din turmeric, poate fi un ingredient important in lupta cu inflamatia generatoare de celule tumorale.

Limitarea sau excluderea alcoolului, evitarea stationarii in camp electromagnetic sau expunerea la Bisfenol A (rezultat din incalzirea alimentelor in recipienti de plastic) sunt alte cateva interventii care pot preveni modificarile celulare.

Prepararea carnii direct pe flacara generata de carbuni este corelata cu aparitia celulelor tumorale, din cauza acrilamidei, substanta extrem de toxica.

Pe scurt, alimentatia, miscarea, hidratarea, odihna joaca asadar un rol important in strategia unui individ care a decis sa ramana cat mai mult sanatos si sa previna, atat cat ii sta in putinta atacul radicalilor liberi, inflamatia si alti factori care duc la aparitia celulelor canceroase. Esentiale in aceasta lupta continua sunt:

Cum ne alimentăm sănătos

• limitarea aportului de grasimi, zahar si sodiu;

• consumarea moderata a suplimentelor de minerale, vitamine si antioxidanti in mod regulat;

• consumarea fructelor si legumelor in forma cat mai proaspata si a cerealelor intr-o forma cat mai integrala; aceste alimente contin antioxidanti, enzime si fibre alimentare.

Acestea din urma ajuta la scaderea nivelului colesterolului sanguin si mentin sanatatea colonului:

• alegerea pestelui ca o sursa de proteine de natura superioara; pestele contine acizi grasi esentiali omega 3, substante cu mare putere antioxidanta si antiinflamatorie;

• hidratarea corespunzatoare a organismului cu 30 ml de apa/kg corp/zi; apa este esentiala pentru sanatatea la nivelul pielii, musculaturii, circulatiei sanguine etc.

• evitarea fluctuatiilor de greutate corporala;

• alegerea zarzavaturilor bogate in clorofila in detrimentul legumelor radacinoase (morcov, cartof);

• optarea pentru consumul de fructe proaspete sau sucuri de fructe proaspat stoarse cu toata pulpa fibroasa, in locul sucurilor ambalate (care sunt bogate in zahar sau indulcitori artificiali /aditivi alimentari);

Iata ca alimentele care ne protejeaza sanatatea, impreuna cu un mod de viata echilibrat, cu multa activitate fizica si perioade suficiente de odihna pot avea un impact semnificativ in mentinerea unei stari de sanatate buna pentru cat mai mult timp.