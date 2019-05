DIETĂ. Are 51 de ani, dar arată de 20. Iată secretul ei! (FOTO)

Focus at the Summer-Vision thru any shades! No difference on others! It's a miracle! ??⛱ #chunli #chun_li #shadeson #shadesoflove #fitnesslove #beachphotography #beachphotoshoot #fitnessgoal #fabulousfit #strongfit #modelfit #modelfitness #fitnessmodeling #fitfashion #fitforfashion #fashionfit #fitstrong #modelstyle #modellifestyle #fashionisto #instafashionist #covermodel #fashionfabulous #modelmayhem #modelshoot #modelshot #fashionmodelling #fashionmodeling #freelancemodel #modelingagency

A post shared by 刘叶琳 Liu Yelin ? (@queenyelin) on Oct 18, 2017 at 10:17am PDT