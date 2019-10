Emanuel are 26 de ani, stă în Militari și și-a încercat viața amoroasă pe net. ”Am cunoscut-o pe Simona pe Facebook. Mi-a trimis o poză cu ea. O adevărată bunăciune, mi-am zis!” Ce s-a întâmplat când s-au întâlnit

Emanuel a decis să-și încerce norocul în dragoste în mediul online. Băiatul a povestit ce a pățit după ce a cunoscut o blondină pe Facebook.

”Mă numesc Emanuel, am 26 de ani și locuiesc în Militari. Am cunoscut-o pe Simona pe Facebook. Nu știu cum, dar m-am trezit cu o cerere de prietenie de la ea, apoi cu un mesaj și am început să vorbim. Nu am vrut să ne vedem, chiar am refuzat de fiecare dată, pentru că veneam după o despărțire dureroasă și nu voiam să mă mai arunc în nicio relație. M-am mulțumit cu una virtuală. I-am trimis o poză cu mine, mi-a trimis și ea o poză cu ea. Așa zicea că arată. O adevărată bunăciune, mi-am zis! După șase luni de discutat pe Facebook și la telefon, am decis să ne întâlnim. Și nu oricum, ci la starea civilă. Mi-a propus să ne căsătorim la prima vedere, pentru că și ea venise după mai multe relații eșuate și a zis că vrea ceva… diferit. Într-un moment de nebunie, am acceptat. Ne-am făcut testele și, sâmbăta trecută, am stabilit să ne vedem la starea civilă pentru a depune actele și pentru a ne căsători”

