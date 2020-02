„Eram într-o relație de trei ani, când într-o zi am primit un mesaj de la un prieten. Am fost devastată!”

„Când iubitul meu s-a dus în club, a cumpărat băutură pentru o fată toată seara și a dus-o acasă la el. Sunt devastată.

Eram împreună de trei ani, dar încă locuiesc cu părinții mei și el împarte casa cu mulți prieteni. Eu am 22 de ani, el 24.

S-a dus în club, dar un prieten de-al meu l-a văzut cu această fată.

Mi-a spus că a fost doar un dans cu ea și că i-a cumpărat doar o băutură. M-am uitat în telefonul lui. Erau mesaje cu un amic și îi spunea că fata este foarte drăguță, că s-au sărutat toată noaptea și că a dus-o acasă la el.

De ce m-a trădat așa? Am avut o ceartă și i-am spus că s-a terminat. Nu am mai auzit nimic de el de o săptămână și sunt terminată”, a scris tânăra specialistului de la The Sun.