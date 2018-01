Concediu de maternitate 2018: Care sunt condițiile pentru a intra în concediu de maternitate

Pixabay

Concediu de maternitate 2018. Salariatele care urmeaza sa nasca pot intra in concediul de maternitate si pot primi o indemnizatie lunara suportata din bugetul de stat, in termenii si conditiile din legislatia acum in vigoare.

Iata tot ce trebuie sa stie despre cum se intra in concediu de maternitate 2018.

Concediu de maternitate 2018 – Durata

Concediul are o perioada fixa de 126 de zile, ce se imparte in mod egal intre concediul pentru sarcina si concediul pentru lauzie (adica 63 pentru fiecare, dar pot exista si exceptii). Regulile de la concediul de maternitate sunt incluse in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate.

Totusi, exista posibilitatea compensarii intre ele, daca mama isi doreste acest lucru, iar medicul ii permite. Impartirea zilelor de concediu inainte si dupa nastere trebuie sa se faca in asa fel incat durata minima a concediului de lauzie sa fie obligatoriu de 42 de zile calendaristice.

Concediu de maternitate 2018 – Conditii de acordare

Principalele conditii legale pe care trebuie sa le indeplineasca salariatele pentru a beneficia de concediu de maternitate sunt urmatoarele:

sa aiba domiciliul sau resedinta pe teritoriul Romaniei;

sa aiba un certificat medical eliberat de medicul curant (orice medic care a incheiat un contract cu casele de asigurari de sanatate sau care are autorizatie de libera practica si a incheiat o conventie cu acestea);

sa fi cotizat cel putin o luna in ultimul an pentru contributia de concedii si indemnizatii.

Chiar daca nu mai indeplinesc conditiile, femeile care nasc in termen de noua luni de la pierderea calitatii de asigurat au dreptul la acest concediu de maternitate. Totusi, pentru a primi concediul si indemnizatia, mama trebuie sa dovedeasca prin acte oficiale eliberate de angajatori ca pierderea calitatii de asigurat nu s-a produs din motive imputabile ei.

