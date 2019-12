Cineva a înțeles într-un final cruntul adevăr. S-a apropiat de femeie și a vrut să îi dea ce îi rămăsese. Apoi și-a dat seama de greșeala sa și a făcut ceva de-a dreptu incredibil.

“Acum câteva zile am mers să luăm cina în oraș. Ne așteptam comanda când am zărit o femeie care cerșea mâncarea ce le rămânea oamenilor. Nici măcar o persoane nu a vrut să o ajute. Mi s-a rupt sufletul. Toți o ignorau și aruncau mâncarea.

Eu sunt voluntar de ceva timp, ajut oamenii străzii. Nu mă scârbesc, chiar îi iau în brațe când am ocazia. I-am spus prietenului meu că voi oferi resturile alimentare acesti doamne. La sfțrșitul mesei am căutat-o cu privirea pe această doamnă și nu era de găsit. Eram tristă că fusese refuzată de toată lumea, deși ceruse doar o masă caldă.

Mai aveam puțin și aruncam resturile când o voce caldă m-a întrebat dacă îi pot oferi ei resturile alimentare. I-am oferit tot ce îmi rămăsese. Mă uitam la ea cum mănâncă, dar ceva nu era bine. Mă simțeam o persoană oribilă, îi dădusem resturile mele. Merita mai mult, așa că i-am cumpărat un meniu întreg. Merita o masă caldă cu adevărat.

Am rugat angajații să o lase să mănânce la o masă, să nu o alunge. Am văzut imediat dezgustul oamenilor când au văzut-o că se așază la masă.

Nu toți oamenii străzii miros a trandafiri. Când i-am oferit masa am văzut în ochii eu recunoștința. M-a luat în brațe. A început să plângă. Am strâns-o tare în brațe. Nu am simțit deloc repulsie, doar am strâns-o în brațe. E un moment pe care n-o să-l uit.

Gândiți-vă de două ori înainte să judecați. Nu toți sunt au ajuns așa pentru că se droghează sau pentru că sunt leneși.”, a scris pe pagina de Facebook, femeia din California, alături de o fotografie.