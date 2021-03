Aronia, fructul anticancer produs şi în România, testat de cercetătorii germani pentru tratament COVID-19

Secretele sucului suplimentelor cu aronia le dezvăluie un producător care crește arbustul minune de ani de zile. Cercetătorii germani de la Institutul de Virusologie Moleculară din cadrul Universității Ulm au făcut teste în vitro care au arătat că sucul natural din fructe de Aronia Melanocarpa are efecte antivirale.

Sucul s-a dovedit eficient împotriva virusurilor de tip gripal dar și de tip Corona

Arbustul este perfect adaptat climei din țara noastră, spune Marin Constantin, care îl crește în pepiniera proprie de mulți ani. În ultima perioadă nu vinde numai butași de plante, ci și sucuri de Aronia și preparate pentru imunitate.

"Avem aronia 100%, popular denumit fructul anticancer, datorită unui conținut foarte mare de vitamina PPE care fixează vitamina C. Din păcate, noi ori câte fructe şi legume am mânca vitamina C este portabilă, o eliminăm foarte ușor și atunci dacă venim în fiecare zi 50 ml de două ori după mesele principale, vitamina C stă mai mult în organism", spune producătorul.



Aronia contribuie la menținerea sănătății creierului și îmbunătăţeşte funcţiile cerebrale

Este un bun aliat împotriva bolilor de inimă și reduce colesterolul rău, scade glicemia și favorizează o mai bună toleranță la insulină în cazul diabeticilor. Are o putere mai mare de detoxifiere și oferă organismului nutrienții de care are nevoie, eliminând substanțele nocive din corp.

"Avem clienți care efectiv, după o cură de 10 15 zile, simt o vigoare în plus, o energie. Sunt folosite și recomandate mai nou, spre bucuria noastră, de medici. Înainte de tratament de citostatice este foarte bine să ne ridicăm imunitatea și atunci sunt persoane care consumă cu o lună înainte acest produs de Aronia", a mai spus Marian Constantin.

Producătorul spune că pentru imunitate produsele de bază de Aronia pot fi administrate și copiilor, dar nu mai mult de 30 de ml pe zi fiind foarte concentrat.

