IDEI DE CADOURI DE CRĂCIUN pentru copii

Foto: Pixabay.com

IDEI DE CADOURI DE CRĂCIUN. Majoritatea copiilor asteapta de la Mosu’ jucarii si dulciuri sub bradul de craciun. Dar parintii sunt deseori mai practici, motiv pentru care Mosul nu uita sa scoata din sac hainute, incaltaminte, carti, piese de mobilier etc, scrie brazicraciun.net.

IDEI DE CADOURI DE CRĂCIUN. 1. Tort sceneta de Craciun

IDEI DE CADOURI DE CRĂCIUN. 2. Ceas de birou. Este un cadou util mai ales daca cel mic este la varsta cand invata sa citeasca ora.

IDEI DE CADOURI DE CRĂCIUN. 3. Dulciuri forme haioase

IDEI DE CADOURI DE CRĂCIUN. 4. Laptop/ tableta/ telefon. Daca ai un copil ceva mai mare poti lua in considerare utilitatea de a avea un laptop sau un telefon personal. Nu e o idee buna sa optezi pentru astfel de cadouri daca cel mic are o varsta prea frageda. In general aceste cadouri sunt considerate de lux pentru ca au valoare mai mare. Cu toate acestea, daca te orientezi din timp poti sa gasesti oferte si reduceri tentante (online sau in magazine)

IDEI DE CADOURI DE CRĂCIUN. 5. Jucarii (la preturi mici sau de lux)

IDEI DE CADOURI DE CRĂCIUN. 6. Hainute de Craciun – in general sunt preferate pijamalele de iarna, rochitele, camasile, paltonasele de iarna etc.

IDEI DE CADOURI DE CRĂCIUN. 7. Carti pentru copii (in limba romana sau in alte limbi straine). In general copiii apreciaza cartile de povesti.

IDEI DE CADOURI DE CRĂCIUN. 8. Instrumente muzicale. Daca vrei ca piciul tau sa inceapa sa cante la un instrument, Craciunul poate fi momentul ideal sa-i oferi un pian, o chitara, un flaut sau niste tobe.

IDEI DE CADOURI DE CRĂCIUN. 9. Articole sportive (ieftine sau de lux) – palete de tenis, coarda, minge de fitness, cerc de gimnastica, trambulina, set minigolf, patine de gheata, role etc.