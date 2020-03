„Îmi place la nebunie să fac dragoste, dar am descoperit recent ceva neașteptat despre mine. Cred că nu sunt normal!”

Iar acum se întreabă dacă are cu adevărat o problemă.

„Pot face dragoste și de două ori pe zi, dar la cinci minute, vreau din nou. Sunt dependent. Sunt cu iubita mea de când aveam 18 ani, iar ea 16.

Am 31 de ani și nu am înșelat-o, dar mereu îmi e gândul doar la sex. Masturbarea nu mă ajută, nici măcar sexul, ceea ce o pune pe partenera mea sub presiune.

Am putea face dragoste dimineața și toată ziua îmi spun că ar trebui să accept dacă o să mă refuze și seara, dar dacă va spune nu, mă va indispune.

Simt ca și cum ar vrea să se despartă de mine”, a scris bărbatul specialistului de la The Sun.