„Îmi trimisese un mesaj banal, dar i-am răspuns. Câteva ore mai târziu, mă conducea înfierbântată către dormitor. Am început să făceam dragoste și am uitat de toate. Dar apoi am înțeles ce mi se întâmplase de fapt!””

Foto: Pixabay.com

O simplă glumă poate strica o relație, fie ea și la început. Este ceea ce a pățit și un bărbat, căsătorit doar de șase luni.

„Suntem căsătoriți de doar șase luni. Am 32 de ani și soția mea, 29. Am un nou job. Conduc un departament. O colegă ne-a invitat pe toți la un grătar în weekend. Soția mea abia îi cunoaște, așa că m-am gândit că va fi rezevată când îi va vedea. Dar nu a fost așa.

Cum băutura a curs gârlă, tachinarea sexuală a devenit din ce în ce mai evidentă. Unii dintre noi vorbeau despre viața lor sexuală. Colegele au început să povestească intimități. Soția mea s-a întors spre mine și a spus în gura mare: „Da, și limita ta este o bucată de hârtie igienică”. Am fost șocat.

Am plecat la scurt timp după și ne-am certat puternic în dru spre casă. I-am spus: „Nu-mi vine să cred că m-ai făcut de râs în fața colegelor”.

Mi-a spus: „Ia o pastilă de calmare. A fost doar o glumă”. Am avut probleme cu erecția și știu că soția mea este deranjată pentru că nu mă duc la doctor.

În următoarea săptămână, o colegă mai tânără mi-a trimis un mesaj: „Dacă pot să te ajut, sună-mă”.

Are 25 de ani și abia s-a alăturat echipei. Eram așa supărat pe soția mea că i-am trimis mesah. M- a invitat să ieșim. Am vorbit și un lucru a condus la altul.

Am făcut sex uluitor, fără probleme de erecție. Am văzut-o de câteva ori de atunci, dar am realizat că nu e ceea ce vreau. Vreau din nou relația bună cu soția mea. O ceartă stupidă și totul a luat proporții uriașe și eu am greșit enorm”, a scris bărbatul specialistului de la The Sun.