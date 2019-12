„În timp ce făceam dragoste cu soția mea, am întrebat-o ceva din trecutul ei amoros. A început să-mi povestească, iar partida a fost o nebunie. Din acea zi, însă, simt că mor de îngrijorare”

Din acea zi, a început să își facă multe griji, iar acum apelează la specialist pentru a ști ce are de făcut în continuare.

„M-a încins rău când soția mea mi-a zis câteva detalii din trecutul ei amoros. I-am cerut să-mi spună mai multe când făceam sex împreună și m-a excitat maxim.

Am observat și că soția mea a fost super satisfăcută, dar era o latură întunecată a acestei descoperiri. Acum sunt paranoia dacă soția mea era satisfăcută de mune sau pentru că și-a amintit trecutul.

Am aflat de asemenea că am devenit mult mai gelos pe alți bărbați cu care vorbește și mă tem să nu mă înșele.

Eu am 38 de ani, soția mea 36. Suntem căsătoriți de cinci ani. Nu și-a arătat niciodată interesul față de alți bărbați și mi-a fost total credincioasă. Dar sunt îngrijorat cumplit și mă bântuie de câte ori facem dragoste, Uneori nu am erecție. Ce pot face”, a scris bărbatul specialistului de la The Sun.