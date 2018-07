Interpretarea visului. Ce înseamnă când visezi șerpi

Foto: Pixabay.com

Ce inseamna cand visezi serpi. Ei apar in vis cand ai perioade de schimbare. Sa te temi sau sa te bucuri ca ii visezi? Afla!

Ce inseamna cand visezi serpi? Atunci cand in vis iti apar serpi inseamna ca taratoarea are legatura cu provocarile si sentimentele pe care trebuie sa le faci fata in viata de zi cu zi.

Potrivit teoriei de intrepretare a viselor a lui Freud, un sarpe reprezinta un simbol falic care poate fi legat de o figura masculina, energie masculina sau cum iti experimentezi sexualitatea. Interpretarea viselor despre serpi nu se opreste, insa, aici. Pentru a-i intelege mai bine semnificatia trebuie sa privesti mai adanc in interpretarea acestui simbol bogat.

Ce inseamna cand visezi serpi

Iata cele mai comune intelesuri asociate cu aparitia sarpelui in vis:

– sarpele este simbolul subconstientului;

– sarpele indica faptul ca te afli in plin proces de vindecare si rezolvare a unor probleme;

– sarpele este simbolul unei parti salbatice a ta sau a unei resurse neexploatate;

– sarpele poate reprezenta intuitia ta sau un aspect al spiritualitatii tale; instinctul tau, ceea ce te misca cu adevarat;

– serpii apar in vise in timpuri de tranzitie sau de transformare;

– din perspectiva freudiana, sarpele reprezinta un simbol falic.

In general, sarpele din vis inseamna cte confrunti cu o situatie dificila, sau cu emotii nerezolvate din viata de zi cu zi. Sau, dintr-o perspectiva pozitiva, aparitia sapelui in vis poate insemna si ca vindecarea sau transformarea din viata ta se intampla acum.

Ce inseamna cand visezi serpi. 3 aspecte cheie in interpretarea sarpelui care apare in vis

Intelege semnificatia in totalitate a visului.

Transforma elementele din vis in indicii pe care sa le foloseste pentru a-l decoda.

Incearca sa conectezi visul cu ce se intampla in viata ta.

Daca stii cum sa iti interpretezi visele vei gasi modalitati de a rezolva aceste probleme si vei incuraja dezvoltarea personala. Prezenta sarpelui in vis ar putea fi un semnal ca este momentul sa-ti infrunti fricile sau situatia ameintatoare din viata reala.

