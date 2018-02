Într-o zi, un bătrânel a intrat într-un azil. Îi murise soția și a fost nevoit să plece de acasă. Când era condus spre camera sa, acesta a spus că bătrânețea seamănă cu un cont bancar. La apusul vieţii... Continuarea este uluitoare

Foto: Pixabay.com

Într-o zi, un bătrânel a intrat într-o casă de bătrâni. Îi murise soția de curând, iar el a fost nevoit să plece de acasă.

Cineva a venit să-l conducă spre camera sa. În timp ce i se povestea cum arată aceasta, bătrânul a mărturisit: „Îmi place foarte mult”, având entuziasmul unui băieţel de opt ani, care tocmai primise în dar un căţeluş. Asta deși nu văzuse camera.

Întrebat despre asta, bătrânul a mărturisit: „Nu are nicio importanţă cum arată camera – a răspuns el. Fericirea e o stare pe care am ales-o în mod aprioric. Nu de mobilier sau de modul în care este decorat spaţiul depinde faptul că îmi place sau nu camera, ci mai degrabă modul în care am hotărât eu să o percep. Am decis deja în mintea mea că îmi place camera în care voi locui aici.

Este o decizie pe care o iau în fiecare zi, când mă trezesc. Am posibilitatea de a alege. Îmi pot petrece ziua în pat, enumerând toate problemele pe care le am cu anumite părţi ale corpului meu care nu mai funcţioneaza prea bine, sau mă pot trezi mulţumindu-i Cerului pentru acele părţi din mine care înca mai funcţionează normal. Fiecare zi este un dar şi, câtă vreme îmi pot deschide ochii, mă voi concentra asupra noii zile şi asupra tuturor amintirilor fericite pe care le-am creat în viaţa mea.

Bătrâneţea seamănă cu un cont bancar. La apusul vieţii, retragi din contul tău ceea ce ai depozitat de-a lungul vieţii. Aşadar, sfatul pe care l-aş da fiecărui om este să depoziteze cât mai multă fericire în contul bancar al memoriei sale. Le mulţumesc tuturor celor care au contribuit la umplerea contului meu cu amintiri fericite, cont pe care continui să îl umplu şi acum”, a spus bătrânul, potrivit ganduridinierusalim.com.