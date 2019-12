„Iubitul meu este mai tânăr decât mine și adorăm să facem dragoste. Dar într-o zi, eram acasă când m-a sunat și am aflat secretul lui cumplit. Am vrut să pun punct atunci relației, dar mi-a zis că mă vrea înapoi”

În timp ce se afla acasă, aceasta a fost sunată din greșeală de partenerul său și așa avea să afle un secret teribil despre el.

„Am descoperit că iubitul măeu s-a văzut cu altă femeie, când m-a sunat din greșeală. A fost la întâlnire cu ea și am auzit totul. Sunt în această relație de cinci ani. El are 33 și nu este cu mult mai mare decât fiica mea mai mare. Eu am 49 de ani și sunt divorțată.

Am trei fete, de 31, 28 și 26 de ani. Dar nu l-am prezentat niciodată pe iubitul meu, pentru că nu ne-am gândit că relația noastră va dura atât.

La început a fost doar sex de amuzament, dar ne-am înțeles atât de bine, că a continuat. Am sentimente puternice pentru el și el mi-a declarat dragostea lui. Problema e că mereu și-a dorit o soție și copii, iar acum este la o vârstă la care crede că trebuie să facă asta.

A fost foarte dureros și revoltător când s-a dus la întâlnire prin spatele meu. Am avut o zi cumplită, care s-a sfârșit cu mine plecând și spunându-i că s-a terminat. Aveam acea panică că își va dori să își întemeieze o familie, dar nu că se vede cu cineva în secret.

Am plâns amândoi mult de atunci și apoi mi-am dat seama cât de mult l-am dat peste cap. Încă mă dorește, așa că am continuat să ne vedem. Mi-ar plăcea să rămânem împreună și ca el să fie fericit să facă parte din familia mea.

Mi-a spus că nu vrea să-mi dea drumul și că sunt singura femeie pentru care a simțit asta. Știe că nu voi aștepta sau îl voi primi din nou dacă voi pleca din nou. Îmi spune că nu vrea să renunțe la ceea ce avem pentru ceva ce nu va duce nicăieri.

Încă suntem îndrăgostiți, dar simt că își lasă opțiunile deschise și că va continua să se vadă cu alte femei în spatele meu. Mi-a promis că nu, dar cine știe?”, s-a plâns femeia specialistului de la The Sun.