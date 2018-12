Lidia Fecioru și noi trucuri de îndeplinirea dorințelor

Bioenergoterapeutul Lidia Fecioru a vorbit în emisiunea „Adevăruri Ascunse” ce trebuie să faci pentru îndeplinirea dorințelor.

„Regrete și păreri de rău că nu am făcut aia sau aia. Dacă cineva îmi reproșează înseamnă că am făcut exact ce trebuie. Oamenii nu acceptă adevărul. Dacă lucrurile credem noi că le-am făcut cu maximă datorie, din suflet, e ok.

Nu ar trebui să ne facem planuri de lungă durată, pentru că cel de acasă nu se potrivește cu cel din târg. Dorințe realizabile. Hrănindu-ți dorința cu energie pozitivă, întotdeauna reușești. Că ai curaj și nebunie, ai curaj să faci mulți pași fără să depindă de nimeni. Rezolvă tu pentru tine. Nu sări să ajuți pe cineva.

Nu există om care să nu o fi luat odată peste bot. Astea sunt principiile. Spun: aș vrea să fac asta, mi-aș dori, dar bazat pe tine”, spune Lidia Fecioru.

„Trebuie să înveți să spui nu, că atunci când spui da, omul ăla și-a pus baza în tine. Poate avea altă oportunitate”.

„Să nu mă judec. Sau au aventuri, să nu vă pară rău de aventuri. Bărbațul nu renunță la ciorbă, dar renunță la o femeie cicălitoare, neîngrijită. Respectă-te, du-te măcar odată la coafor”, mai spune specialista.

„Doamnele se satură de bărbații geloși, care nu știu să dea atenție femeii, care uită să aducă flori”.

Ce să treci pe lista de dorințe pentru 2019:

La rândul său, Mihai Voropchievici ne spune și ce trebuie să facem pentru îndeplinirea dorințelor:

„Scrieți cu vreau tot ce vă doriți. Luați o hârtie, vreau ca în 2019 să mi se îndeplinească următoarele dorințe, pe luni. Dorința voastră să o proiectați în viitor”, spune numerologul.

„Nu mă interesează ce se va întâmpla, în fiecare zi să citiți dorința înainte de culcare și dimineața”, este un alt truc indicat de Mihai Voropchievici.

Trucul cu paharul, pus dorința într-un pahar.

Universul e captator de energie și de informație, ceea ce dăm se va întoarce. Ce ai oferit aia primești.