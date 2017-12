Lucruri pe care nimeni nu ţi le spune despre infidelitate

foto: Pixabay.com

Adevarul este ca aproape oricine s-a gandit, fie si pentru o clipa, cum ar fi daca ar avea o aventura cu femeia/barbatul superb/a care tocmai a intrat pe usa, chiar daca este implicat intr-o relatie stabila si fericita.

Natura ilicita a relatiei tale, inseamna ca nu poti sa te indragostesti de primul/a barbat/femeie care ti-a iesit in cale. Chiar daca te vei implica intr-o relatie cu cineva casatorit/a, in momentul in care nu va putea fi alaturi de tine, invariabil vei gandi: „E cu altcineva". La fel te vei crede si daca el/ea dintr-un motiv sau altul va fi distant/a, „Sigur are pe altcineva".

Chiar atunci cand te astepti mai putin, iubitul/a ta perfect/a – cel/a pentru care ti-a risca chiar si viata se dovedeste a avea ceva de ascuns, va face ceva ce te va irita, dezamagi sau deziluziona. Bratele in care ai fi dorit sa scapi de apatia sotiei/sotului tau devin indiferente; cel/a la care visai se dovedeste a fi o persoana lipsita de incredere in propriile forte. Si atunci realizezi ca orice relatie implica si sacrificiu, iar descoperirea s-ar putea dovedi dureroasa.

Mai mult, pe sfatulparintilor.ro.