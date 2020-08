Varza Kale are un conținut ridicat vitamine, fibre, proteine, omega-3 și acizi grași, de aceea este ideală în regimurile alimentare ale celor care suferă de artrită reumatoidă, astm sau boli autoimune. De asemenea, varza kale are mai mult calciu decât laptele, ceea ce o face ideală în prevenirea osteoporozei. Totodată, are un conținut mare de vitamina K, esențială pentru combaterea cancerului.

Mare atenție! Este considerat un super-aliment, dar poate produce atac de cord. Cine trebuie să evite această legumă

Tocmai din această cauză, persoanele sunt sub tratament pentru subțierea sângelui ar trebui să evite varza kale, dar și alte legume bogate în vitamina K. Din cauza conținutul mare de potasiu 450 mg/100g de varză, pacienții cu afecțiuni cardiace sau renale trebuie să evite pe cât posibil acest super-aliment.

”Potasiul este foarte bun pentru sistemul muscular și nervos, însă, în cantități prea mari, acesta poate deveni periculos pentru sănătate, putând cauza batăi neregulate ale inimii și chiar oprirea acesteia, în special la pacienții cu afectiuni renale.”, declară Chris Cashin, un medic specializat în regimuri alimentare.

Nutritionistul Rob Hobson susține că varza kale provoacă și probleme digestive, precum dureri de stomac sau balonare.

Varza kale, crudă - valori nutriţionale pentru 100 g

apă - 84,04 g

energie - 49 kcal

proteine - 4,28 g

lipide - 0,93 g

fibre - 3,6 g

carbohidraţi - 8,75 g

glucide - 2,26 g

calciu - 150 mg

fier - 1,47 mg

magneziu - 47 mg

fosfor - 92 mg

potasiu - 491 mg

zinc - 0,56 mg

sodiu - 38 mg

vitamina a - 500 µg

vitamina c - 120 mg

vitamina b6 - 0,271 mg

acid folic - 141 µg

niacină (b3) - 1 mg

vitamina e - 1,54 mg

vitamina k - 704,8 µg

Trebuie menționat că nutriționiștii nu recomandă consumul verzei Kale crudă, ci gătită, cel mai bine la abur.