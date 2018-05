Mărturisirea unui homosexual: „Nu mă simt atractiv și mi-e frică că nu voi avea o viață amoroasă satisfăcătoare. M-am luptat toată viața cu…” 

Un bărbat homosexual se adresează rubricii de relații a publicației The Guardian cu o problemă care îl macină: „Sunt un bărbat homosexual în vârstă de 28 de ani care nu a fost niciodată satisfăcut sexual și mi-e teamă că nu voi fi niciodată. Am dus o luptă grea cu acneea în primii douăzeci de ani și încă am probleme majore legate de încrederea de sine, ceea ce a făcut ca sexul și întâlnirile amoroase sa fie foarte dificile. Visez să am acea viață sexuală tipică unui bărbat gay, să câștig o experiență sexuală mai variată și mai satisfăcătoare dar simt că mă împiedică fizicul. Ar trebui să accept că o relație sexuală satisfăcătoare este doar un vis neîmplinit?”

Pamela, specialista în relații răspunde: „Poți simți că în comunitatea ta există standarde imposibil de ridicate ale unui anumit tip de atracție fizică și că neapartenența la ele te oprește din a fi satisfăcut, însă te pot asigura că sexul extraordinar nu este exclusiv pentru oamenii extrem de atrăgători. Pentru început, mulți oameni sunt mai excitați de stimularea erotică auditivă sau kinestezică decât de factorii vizuali. Decât să te concentrezi asupra aparenței fizice și a ceea ce îi poate opri pe ceilalți, fii atent la ceea ce cauți tu într-un partener și cine îți împărtășește pasiunile. Cel mai important este să nu îți mai creezi un mediu negativ. Dacă te hotărasti că ești condamnat la o viață plină de nemulțumire asta într-un final va deveni o relitate. Afirmarea de sine poate fi extrem de puternică și poate contribui la o schimbarea pozitivă așa că depune un efort pentru a îți schimba percepția. Din "Sunt neatractiv”,"Nimeni care mă atrage mă va dori" și "Nu o să pot niciodată să am viața sexuală pe care mi-o doresc", schimbă în mesaje mai pozitive precum: "Sunt atractiv și pot atrage alte persoane care mi se par interesante" și " Pot avea experiențe erotice extraordinare". Când nu te vei mai împiedica de convingerile negative pe care le ai despre tine, vei emite o încredere de sine sănătoasă care îți va schimbă viață.”

Sursă: The Guardian