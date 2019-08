„Mi-am prins iubita în pat cu un alt bărbat. Am crezut că o iau razna. Dar apoi tipul a venit spre mine și mi-a făcut ceva cu totul neașteptat”

Foto: Pixabay.com

Poți avea încredere sau nu într-un partener care pare să pice ușor în ispită? Asta a ajuns să se întrebe și un tânăr de 23 de ani, după ce și-a prins iubita în pat cu un alt bărbat.

„Iubita mea are 24 de ani, eu am 23. Am știut mereu că flirtează cu alți bărbați, dar mi s-a părut nostim, mai ales când o confruntam și îi spuneam că o părăsesc.

Se ruga de mine să rămân. Am ajuns mai devreme de la muncă și am prins-o în pat cu un alt bărbat. Am țipat la ea și l-am urmărit pe el pe scări. Cred că se gândea că îl voi lovim pentru că m-a tăiat cu un cuțit. A trebuit să merg la spital să primesc îngrijiri.

Mi-a spus că nu s-a întâmplat nimic, dar amândoi erau în lenjerie intimă. Ne-am despărțit de atunci, dar mă vrea înapoi. Nu știu dacă o mai iubesc”, a scris bărbatul specialistului de la The Sun.