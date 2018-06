Mihai Voropchievici și Magia Zilei: Ce semnificație are litera C din prenume

Mihai Voropchievici a vorbit în emisiunea „Magia Zilei” despre importanța primei litere din prenumele pe care îl purtăm.

Astăzi a venit rândul literei C. Litera C imprimă pentru posesorii prenumelor care încep cu C o atitudine inteligentă și sintetică, sunt oameni mândri, hotărâți, ambițioși.

Acești oameni au o minte scăpărătoare și spontană, totodată, dar și excelente abilități de comunicare. C de la comunicare. Oamenii cu C în prenume pot identifica foarte repede esența unei probleme, dar pot găsi la fel de repede cele mai eficiente rezolvări.

Sunt sociabili și foarte expresivi datorită acestor lucruri au o mare priză la public. Pun preț pe prietenie, fiind oameni sinceri, generoși și devotați.