Milionarul din Topul Forbes care și-a construit drumul spre spiritualite: „De 20 de ani încerc să caut școala vieții”

sursă foto: captură antena 3

Ioan Prisecaru, milionarul din Topul Forbes, autorul cărții ”Puterea Cunoașterii” a descoperit căile spiritualității odată ce a avut revelația bolii, trecând de la afaceri în căutarea a ceea ce înseamnă ”școala vieții”.

„De 20 de ani încerc să caut școala vieții, utilizând toate resursele. În momentul în care am început să caut în interiorul meu am citit sute de cărți. Când citești multe cărți își creezi un model de viață”, mărturisește Prisecaru.

„Când am descoperit că există pericolul cirozei am fost la medic și am înceut să caut un tratament pentru ciroză.La vremea aceea nu exista. Am început să caut. Am realizat că cel mai important lucru în viață”.

Cartea lui Prisecaru are trecut în dreptul autorului doar prenumele său, Ioan, fără numele de familie. Autorul spune că a ales să folosească doar prenumele și prezintă cititorilor un set de instrumente pe care orice om le poate aplica în viața de zi uc zi pentru a-și îmbunătăți viața interioară.

„Scopul meu în viață este acela de a transmite experiența pe care am trăit-o în toți acești ani în căutările mele. Mă duceam la firmă și mă ocupam de tot ce urmează să se întâmple în firmă, iar seară ajungeam obosit, terminat de stres și suprasolicitare. Cineva mi-a zis ”Citește cărți”. Eu mă gândeam tot timpul să fac bani pentru firmă. Tata mi-a spus din copilărie să fiu primul peste tot și am plecat cu acest gând”, a mai spus Prisecaru, invitatul Mirelei Voicu la emisiunea ”Voi cu Voicu”.