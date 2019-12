„Ne-am sărutat și tot ce îmi amintesc a fost faptul că eram amândoi goi pe podea. Am făcut amor incredibil. Apoi am înțeles ce am făcut, dar nu m-am putut abține și am continuat. După câteva zile mi-a dat un telefon”

Însă în ciuda faptului că a conștientizat că a greșit, nu se mai poate opri din acea zi.

„Am dus-o pe babysitterul acasă, după ce mașina ei a cedat și am sfârșit prin a fi dezbrăcați pe podea în fața focului. Îmi iubesc soția și pe cei trei copii. Am 34 de ani, soția mea are 28. Copiii noștri au opt și șase ani, băieții, iar fata, patru ani. Am fost să îl vedem pe fratele soției mele acum trei săptămâni.

A primit recent o promovare la muncă și a vrut să sărbătorească, dar eu nu am băut pentru că trebuia să conduc. A venit o nouă babysitter a venit să aibă grijă ce copii. Am găsit-o prin agenție. Are 22 de ani, e singură și foarte atrăgătoare.

La jumătatea drumului, am prins trafic intens din cauza unui accident. I-am scris soției mele și i-am explicat situația și i-am spus să nu mă aștepte pentru că nu știu cât durează.

A fost lung și stresant, dar când am ajuns la casa ei, m-a invitat la o cafea.

Am vorbit o vreme și mi-a spus că e recunoscătoare pentru că nu i-ar fi plăcut să facă acest drum singură. Și-a pus brațele în jurul umerilor mei și m-a sărutat pe obraz.

Nu m-am putut abține și mi-am întors fața și am început să ne sărutăm. Următorul lucru pe care mi-l amintesc este că eram goi pe podea în fața șemineului.

Am făcut amor incredibil și ne-am mai întâlnit de atunci. Sexul este fantastic. ieri, mi-a spus că trebuie să vorbească cu mine pentru că ar putea să fie însărcinată.

M-am prins după ea și chiar mă gândesc să-mi părăsesc soția. Dar sunt în situația în care mă gândesc ce este mai corect să fac, când am și ceilalți copii la care trebuie să mă gândesc”, a scris bărbatul specialistului de la The Sun.