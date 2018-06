Nu a făcut sex timp de un an. Este incredibil ce i s-a întâmplat

foto: Pixabay.com

In seara de Sfantul Valentin, in 2015, suspina in cada plina cu apa fierbinte. Era trista pentru ca era singura, se intreba daca vreodata va cunoaste persoana potrivita si, in acelasi timp, tanjea dupa o legatura stransa cu persoana iubita. De fapt, a realizat ea brusc, acea legatura la care visa cu ochii deschisi trebuia sa fie cu ea insasi.



Pana atunci niciodata nu isi facuse timp pentru a se cunoaste si a se accepta ca fiinta sexuala. Si dupa o relatie dureroasa, plina de neimpliniri, a decis ca este momentul sa mediteze asupra acelei nevoi de o relatie intima profunda pe care incercase sa si-o implineasca prin sex.



Desi, initial, nu avusese de gand sa se abtina de la a avea relatii sexuale timp de un an, una dintre regulile pe care voia sa le respecte era sa se iubeasca pe ea insasi si sa nu se implice in nicio relatie pana cand va fi pregatita 100%.



In acelasi timp a realizat ca fixatia ei pentru a fi intr-o relatie a impiedicat-o sa vada celelalte forme de iubire existente pe pamant.

Dupa un an de abstinenta infatisarea ei s-a schimbat extrem de mult. Desi a fost singura, in tot acest timp a aflat mai multe despre dragoste, sex si relatii decat o facuse in perioada in care se intalnea sau avea o relatie stabila cu cineva.

