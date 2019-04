Foto: Captură Antena 3

Colega noastră Naty Badea a făcut trecerea de la poezie, la roman. "Rămâi cu bine! Rămâi cu mine!" este primul volum lansat de Naty Badea. O poveste de dragoste emoționantă, cu un final atipic.

Oana Portase a stat de vorbă cu Naty ca să afle câteva secrete din spatele poveștii, dar şi despre cum a scris finalul romanului.

''Finalul l-am scris foarte greu. Eram foarte emoționată, am ezitat mult timp, cred că vreo lună n-am scris deloc și cred că într-o seară m-am așezat în pat și m-am dus acolo cu mintea în casa din Toscana unde se petrece cina și mare parte din acțiune și m-am așezat acolo în fotoliu, care și apare pe copertă, și așa am adormit negândindu-mă la nimic. A doua zi când m-am trezit, patru ore am scris finalul dintr-o răsuflare'', a povestit Naty Badea.