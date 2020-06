Numai de bine. Tily Niculae, prima vedetă care a născut în pandemie

Proapăta mamică a povestit la „Numai de bine” prin ce a trecut, ce a fost greu dar și cum totul se poate rezolva cu răbdare și iubire.

„Și acum când sunt întrebată parcă nu a fost vorba de mine, ci de un personaj, nu îmi vine să cred că am trăit treaba asta. Cred că adrenalina m-a ținut tare, că urma să aduc pe lume un băiețel mult dorit punct. Când eram în 39 de săptămâni, în plină pandemie, copilul avea cordonul ombilical în jurul gâtului. Pentru mine nu mai putea să treacă nicio zi”, a povestit Tily.

„Până să-l țin în brațe acasă am simțit o grabă. Când i-am văzut căpuțul și mi l-a adus i am zis asistentei să-l ducă, nu îmi doream decât să se termine povestea. Când am ajuns acasă în schimb, am frisonat vreo 5 zile întruna. Cred că a fost traumatrizarea emoțiilor”, a mai spus proaspăta mămică.

Tily Niculae, prima vedetă care a născut în pandemie