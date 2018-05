Eticheta intalnirilor si obiceiuri de pe tot mapamondul

Nu o sa vorbim despre cum au evoluat relatiile in era in care social media a atins un apogeu si pentru ca sunt old-school, vreau sa va impartasesc obiceiurile asociate cu prima intalnire, de peste tot in lume! Cei de la slots.info au creat o demografica extrem de interesanta, romantica si amuzanta!

Spre exemplu, francezii, renumiti pentru romantismul lor, nu au o practica asociata direct cu prima intalnire! Din momentul in care doua persoane s-au placut, incep a-si dezvolta relatia mai departe. Atat de simplu. Paris – capitala dragostei – vede foarte putine intalniri. Je t'aime !

In Corea de Sud, un petitor sau un barbat interesat de o femeie ce o considera speciala, ii va cara geanta la primele intalniri, considerat un gest de curtoazie. Asta la Sud, ca la Nord..ma rog. 사랑해!

In mod surprinzator, in China, parintii acorda un interes deosebit primei intalniri ale fiicei sau fiului lor. Stiati ca parintii duc fotografiile copiilor in ceea ce se numeste: “piata intalnirilor”? un fel de intalnire pe nevazute, dar cu fotografii. 我爱你 !

In friguroasa Islanda, o noapte fierbinte e tot pretextul de care un cuplu are nevoie pentru a-si incepe o relatie – e si normal, ganditi-va cat de frig e! Eg elska þig !

In Suedia, atmosfera e mult mai relaxata. Daca un baiat este indragostit de o fata, sau daca un baiat este indragostit de un alt baiat – keep an open mind! – gazda va invita musafirul la o “fika”: un cuvant specific pentru o vizita formala la o cafea, fara nici un fel de presiune. Jag älskar dig !

Doamnelor (si Domnilor), urmariti telenovele? Oh Dios mío! - Pentru ca in Spania, pasiunea le fierbe in vene, iar intalnirile sunt presarate cu drame, refuzuri, certuri, tipete…si ma refer la primele intalniri! Te amo !

In italia, un barbat nu va deschide usa unei femei, dar va pasi intotdeauna primul intr-un restaurant sau bar, pentru a oferi protectie alesei inimii lui. Simplu si eficient. Ti amo!

In Finlanda se practica zicala: “iti spun: “Te iubesc” de doua ori: la nunta si pe patul de moarte!”. Romantismul asociat primei intalniri este usor reprimat. Fluturi in stomac? Nu cred. Minä rakastan sinua !

Viena este – se pare – capitala bunelor maniere, pentru ca in Austria se practica un gest demn de un gentleman: barbatul se apleaca si saruta mana doamnei, MAI ALES la prima intalnire. Ich liebe dich!

In Japonia, daca va vine sa credeti, fetele si femeile fac primul pas: ofera bomboane de ciocolata, de Ziua Indragostitilor, baiatului sau barbatului pe care-l plac. Daca sentimentul este reciproc, el le va oferi ciocolata alba, o luna mai tarziu. わたしは、あなたを愛しています !

Si bineinteles, daca am vorbit de Japonia, trebuie sa vorbim si despre Romania, unde un obicei popular spune ca barbatii culeg flori si incearca sa prinda fata de care s-au indragostit si sa-I fure un sarut. Daca florile erau acceptate, Dragobetele binecuvanta relatia, iar tanarul cuplu avea sa duca o viata lunga, plina de belsug! Te iubesc!