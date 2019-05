Numărul vieții: Cum știi dacă ești cu sufletul pereche alături?

Foto: Pixabay.com

Pentru unii, numerele sunt simple cifre fara vreo semnificatie aparte. Pentru numerologi, insa, numerele sunt adevarate comori, in spatele carora sunt adevaruri gata sa fie descoperite.

Numerologii au creat numarul vietii in functie de care iti poti afla compatibilitatea cu altcineva. Calculeaza-l si vezi daca partenerul este sufletul tau pereche.

Cum se calculeaza

Daca data ta de nastere este 30 decembrie 1989, numarul vietii se calculeaza astfel

Ziua

3 + 0 = 3

Luna

1 + 2 = 3

Anul

1 +9 + 8 + 9 = 27 — 2 + 7 = 9

Se aduna cele trei numere

3+3+9=15 — 1+5 = 6

6 este numarul vietii daca te-ai nascut la 30 decembrie 1989.

Semnificatii si compatibilitati

Numarul vietii 1

Este numarul liderilor, al celor nascuti sa fie invingatori. In relatii trebuie sa fii cel care tine fraiele. Punctele slabe sunt egoismul in incapatanarea, care pot pune bete in roate unei relatii.

Compatibilitate: Esti compatibil cu 2, 6 si 9, care iti confera stabilitate.

Numarul vietii 2

Este numarul pacifistilor, al celor sensibili, sinceri si loiali. Esti sociabil, un priten grozav si un amant perfect. Ca punct slab se poate inregistra nevoia excesiva de a-i ajuta pe ceilalti, ceea ce poate sa-i duca la epuizare fizica.

Compatibilitate: Esti compatibil cu 1, 4 si 8, care iti confera forta.

