Numerologie data nasterii in saptamana 9-15 iulie 2018. Cum iti merge in functie de cand esti nascut

Stiai ca numerologii pot face o previziune a saptamanii in functie de data nasterii? Inainte, insa, ar trebui sa-ti calculezi Numarul personal anual. Apoi poti verifica mai jos semnificatiile pentru numarul care ti-a iesit din calcule.

Cum se calculeaza numarul personal anual

Sa presupunem ca data nasterii este 27 mai.

Luna: 5

Ziua: 2+7=9

Anul: 2+0+1+8= 11=> 1+1 = 2

Numarul personal anual: 5 + 9 + 2 = 16 => 1+6 = 7

Atentie, la acest calcul nu se ia in considerare anul nasterii, ci numai ziua si luna.

Iata care sunt previziunile saptamanii 9-15 iulie 2018.

Numarul personal anual 1

Te simti incordat si presat. Ti se pare ca ai putine optiune si nu stii ce drum sa alegi. Pastreaza-ti calmul, nu renunta la planurile si ambitiile tale. Nu-ti pierde speranta! Tine-ti ochii, urechile, inima si mintea deschise. Va fi foarte greu sa nu reusesti.

Numarul personal anual 2

Ai tinut mult in tine anumite trairi care acum isi cer drepturile. Esti ca o oala care clocoteste si rabufneste pe sub capac. Pot aparea si reactii ostile din cauza nervozitatii. Atentie, nu lua decizii in aceasta perioada. Poti fi influentant negativ de emotiile puternice.

Numarul personal anual 3

Simti o nevoie urgenta de a spus tot ce ai pe suflet. Ti se pare ca ai tinut prea mult in tine si nu iti mai face bine daca taci. Iti faci tot felul de scenarii cum ar fi fost daca ai fi spus ce trebuia, cand trebuia, dar ai preferat sa nu zici nimic. Regretele nu-si iau rostul, mai ales daca vei continua sa taci. Spune ce ai de spus si mergi mai departe.

