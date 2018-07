„Adesea când ne aflăm în timpul partidei de amor se oprește pur și simplu și....”

Un cititor The Guardian se adresează publicației cu o problemă care îi afectează relația: „Am citit despre bărbați care nu ating orgasmul în timpul actului sexual. Sunt puțin pierdută în ceea ce privește modul de abordare a acestei situații. Sunt cu partenerul meu de mult timp și aceasta problemă a fost întotdeauna dificilă pentru mine. Mă simt la fel de inconfortabil ca și el. Am ajuns într-o etapă în care am pierdut încrederea în mine și simt că performanța mea în pat este una foarte slabă, însă el spune că se simte confortabil cu mine și că nu sunt eu problema. Adesea când ne aflăm în timpul actului sexual, el se oprește pur și simplu și coboară de pe mine. Mi-a spus spus că asta a fost întotdeauna o problemă pentru el și că a fost mai rău în prima căsătorie, dar că îmi este credincios și nu folosește pornografie. Ocazional ajunge la orgasm, dar asta se întâmplă foarte rar. Suntem un cuplu foarte apropiat și ne iubim unul pe celălalt, dar sunt pregătită să evit sexul din cauza modului în care mă face să mă simt.”



Pamela, experta în relații sexuale pentru The Guardian răspunde: „Nu este vorba despre dumneavoastră și încercați să nu o luați personal. Există multe motive pentru care un bărbat ar putea ar putea avea dificultăți de a ajunge la orgasm, iar pentru toate aceste posibilități există tratamente disponibile. Cea mai bună cale este să îl încurajezi să găsească motivele problemei și să caute ajutor. Unii oameni sunt pur și simplu distrași, poate pentru că arhitectura creierului lor îi determină să-și piardă concentrarea sau pentru că gândurile sau imagini intruzive intră în mintea lor și îi stopează. Primul este comun pentru persoanele cu un deficit de atenție, în timp ce cel din urmă este comun pentru persoanele care au fost traumatizate într-un fel sau altul. Uneori, oamenii nu reușesc să ajungă la orgasm pentru că sunt îngrijorați sau nervoși și teama de a nu termina înrăutățește situația și mai mult. Alteori, tehnica este problema, unii oameni nu știu ce poziție i-ar ajuta și se tem să experimenteze. Ai putea ajuta în această privință prin a pune câteva intrebări partenerului pentru a arăta voința de a ajuta: "Ce aș putea să fac pentru a îți spori entuziasmul? Dorești să încercăm diferite poziții pentru a vedea cum te simți cel mai bine?? Ai vreo o fantezie? Dorești să folosești cu jucării sexuale? "Unii oameni au nevoie doar să experimenteze plăcerea în aceste momente fără a fi îngrijorați cu privire la finalizare, așa că încercați să cultivați această abordare fără pretenții ori de câte ori faceți dragoste. Ar putea fi tot de ce are nevoie.”

Sursă: The Guardian