"Adevărul despre sora mea. Într-una din seri am început să bem, iar ea a început să plângă că nu e mulțumită de viața ei. Cumva, am ajuns să ne sărutăm și să facem amor"

Un bărbat face o declarație șocantă pentru The Sun: „Am 20 de ani iar sora mea vitregă are 17. Tatăl meu a plecat când eu aveam un an și de atunci nu am mai auzit de el. Apoi, mama a rămas însărcinată cu un alt bărbat și s-a născut sora mea vitregă. De atunci, mama noastra a mai stat cu foarte mulți bărbați, iar nici eu nici sora mea nu ne-am simțit deloc comfortabil. Toată viața am fost doar eu și cu sora mea împotriva lumii.

Când ea avea 16 ani unul dintre prietenii mamei a încercat să o violeze, iar eu am apărat-o. M-am mutat de acasă imediat cum am avut ocazia, dar sora mea a rămas acolo. Într-o zi, ea a venit la mine acasă și m-a implorat să o las să locuiască cu mine. Nu am avut cum să îi spun nu.

În una din seri am început să bem, iar ea a început să plângă că nu e mulțumită de viața ei, și am îmbrățișat-o. Cumva, am ajuns să ne sărutăm și să facem sex. Acum, suntem împreună de șase luni. Ea își dorește să ne mutăm din orașul în care locuim acum și să avem copii împreună, dar știu că asta nu se poate. Știu că ne jucăm cu focul, dar mă simt atât de bine cu ea.”

Deidre, specialista în relații și familie pentru The Sun, răspunde: „Oprește-te imediat! Relația dintre voi este împotriva legii și a firii, iar dacă vei fi prins vei suferi consecințe grave. Pe lângă asta, riscați o sarcină care ar putea avea urmări devastatoare. Înțeleg că îți iubești sora, dar această relație nu ajută sub nicio formă. De fapt, prin relațiile sexuale pe care le ai cu ea îi creezi o traumă psihică inimaginabilă.

Spune-i că vei fi întodeauna acolo pentru ea ca un frate, dar nimic mai mult. Am#ndoi aveți nevoie de ajutor profesional, contactați imediat un psiholog.”

Sursă: The Sun