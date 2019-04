"Am 28 de ani și îmi place să-mi golesc mintea la cumpărături. Într-o seară, după un maraton prin magazine, am ieșit la un pahar înainte de culcare și am cunoscut un tip. A urmat un altfel de maraton. Dimineață, mi-a spus ceva revoltător"

O tânără cere sfatul expertei în relații pentru The Sun: „Am 28 de ani și m-am căsătorit acum trei ani. Am doi băieți gemeni și o casă mare. Îmi iubesc rolul de mamă dar uneori mă plictisesc rău de tot, așa că soțul meu mi-a propus un weekend de shopping singură la Londra. Am fost imediat de acord, mai ales că vroiam să-mi reîncarc bateriile înainte de Crăciun.

După o zi de cumpărături plină în Londra, am mers în camera de hotel unde am făcut o baie iar apoi am făcut o rezervare pentru o persoană la barul hotelului. M-am îmbrăcat într-o rochie nouă și am coborât. Atunci, am văzut un bărbat senzațional, care părea a fi din filmul "The Bodyguard". Am început să vorbim și m-am îndrăgostit de zâmbetul lui. Mi-a spus că are 35 de ani, în timp ce flirtam ca nebunii. M-a condus până la camera mea de hotel, unde m-a sărutat. L-am invitat în cameră unde am avut parte de o partidă de amor incredibilă.

A doua zi m-a sunat și mi-a spus că abia așteaptă să mă vadă din nou. I-am răspuns: „Nicio grijă, o să găsesc o soluție. Este mai complicat pentru că sunt căsătorită cu copii.” A fost un mare moment de tăcere iar apoi el mi-a răspuns: „Scuze scumpo, nu ies cu femei măritate.”

De atunci tot încerc să îl conving să ne vedem, dar mi-a spus că nu e nicio șansă și că nu mai vrea nimic de la mine.”

Deidre răspunde: „Nu îl mai contacta. O aventură duce numai la probleme: în cel mai bun caz la o inimă frântă, în cel mai rău caz la o căsnicie destrămată și suferința copiilor.

Este normal că viața ți s-a schimbat mult după ce ai avut copii, dar sună ca și cum ai avea o familie frumoasă și o viață împlinită. Nu renunța la asta pentru o aventură de o noapte. Fii fericită că ai posibilitatea de a le oferi copiilor tăi o viață bună și stabilă.

Dacă ai nevoie de mai multă distracție, încearcă să vorbești cu soțul tău și să îți îmbunătățești viața sexuală cu el.”

