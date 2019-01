"Am 30 de ani și nu am avut nicio experiență amoroasă". Secretul pe care îl ascunde acest bărbat

Publicația The Guardian primește săptămânal întrebări legate de relații și viața de cuplu. ÎDar dilema unui bărbat este una mai puțin întâlnită: la 30 de ani, acesta nu are nicio experiență sexuală. Bărbatul povestește că din cauza unui medicament luat în adolescență, nu a avut dorința de a avea o relație intimă cu cineva: „Am fost bolnav în timpul adolescenței, și până acum un an, luam niște medicamente care ca efect secundar, îmi diminuau dorința sexuală”. După ce nu a mai luat acest medicament, el a vrut să înceapă o relație, însă lipsa experienței sexuale îl sperie, și nu știe de unde să înceapă. El crede că această problemă va îndepărta orice potențial partener, și întreabă expertul publicației The Guardian ce să facă în această situație.

Pamela Stephenson Connolly, specialista în relații și viață sexuală, spune că chiar dacă la început poate părea înfricoșător să începi să cauți un partener, această căutare nu este una care să te sperie, ci dimpotrivă. Pamela sfătuiește cititorul să caute prietenie, și să se distreze, deoarece potențialii parteneri nu vor fi speriați sau intimidați de faptul că acesta nu a mai avut o relație, sau experiențe sexuale. Experta menționează că este foarte bine că bărbatul își recunoaște punctele slabe, iar acest lucru îl va ajuta să depășească acest punct din viaț lui mult mai repede, iar unele femei ar putea să găsească această lipsă de experiență chiar fermecătoare și atractivă.

Nu există reguli clare pentru a avea o relație sexuală cu cineva, în afară de a respecta partenerul și dorințele acestuia. Cu toate aceste, experta îl sfătuiește pe acesta să înceapă să își cunoască corpul, și să își învețe preferințele sexuale. Este totuși de preferat ca acesta să nu se arunce cu capul înainte și să încerce orice îi iese în cale.



În final, Pamela îl sfătuiește să nu dobândească o educație sexuală prin pornografie, deoarece filmele nu sunt un mod real de a învață, și creează o imagine falsă asupra a ceea ce trebuie să însemne sexul cu adevărat. Sexul însemna o conexiune, o intimitate, care este mult mai mult decât un orgasm rapid, dintre doi actori fără sentimente.

