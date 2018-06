Un cititor anonim, semnat C, apelează la Jean Hannah Edelstein, experta în relații pentru The Guardian cu o problemă cu care din păcate se confruntă multe femei: cum să spună NU. Cititoare povestește: „Ceea ce aș vrea să știu este cum să spun nu. Știu că sună stupid, dar din cauza stimei de sine scăzute și a temerii de reacții neplăcute, am făcut de multe ori sex din politețe. Întreaga mea viață am fost în acest fel și acum am 38 de ani. De multe ori m-am simțit folosită și plină de regrete.” Aceasta dorește îndrumare despre cum să refuze avansurile nedorite, fără să rănească sentimentele persoanei de lângă.

Jen răspunde: „Nu sună stupid. Sună destul de normal pentru mine. Este important să știi cum să spui nu la sex, sau cum să auzi nu, iar acesta nu este un lucru pe care îl învățăm pe cei tineri (sau pe cei mai în vârstă)”. Conform expertei, acesta nu este un caz unicat, iar din păcate multe femei se simt astfel, și își compromit propriile sentimente pentru binele altcuiva, iar asta se aplică și la sex. Aceasta menționează că dacă faci ceva din punct de vedere sexual, doar pentru că îți este frică, nu este niciodată vina ta, ci a persoanei care te-a pus în acea ipostază.

„Persoană care te face să te simțiți amenințată este de vină. Există totuși câteva lucruri pe care cred că le poți face pentru a evita să ajungi în punctul în care simți că trebuie să faci sex, care te va face să te simți folosită și să regreți după aceea.” Dacă anticipezi că vei fi pusă într-o situație în care te vei simți forțată, cel mai important este să îți impui să faci ceea ce simți tu cu adevărat. Dacă este nevoie, scrie acest lucru pe un bilețel, sau fă-ți o notiță în telefon.

Apoi, specialistă recomandă: „Fă-ți un plan clar despre cum vei face ceea ce îți dorești: cum vei ajunge acasă, independent de oricine altcineva. Roagă un prieten să te verifice, sau să vină să te ia. Este ușor să te pierzi într-un flirt, dar dacă simți că există chiar și cel mai mic risc că vei simți regret dacă întreții relații cu cineva, petrece mai mult timp cu persoană respectivă într-o situație în care mizele sunt mai mici, cel mai indicat într-un loc public, pană când te simțiți increzătore că te vei simți bine în dimineață următoare. Dacă persoană de lângă nu este interesată să îți ofere această răbdare, atunci probabil că nu ar trebui să îți dorești să ai o relație intimă cu aceasta.”

Sursă: The Guardian