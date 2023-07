Aristică, ciobanul cu facultate de pe Transalpina: A ales oieritul, deși este licențiat în Silvicultură | ”Tot cu oile îmi place mai mult”

A absolvit liceul și are diplomă de licență, dar a preferat să meargă cu oile pe munte. E povestea lui Aristică Bălan, un cioban de pe Transalpina, care are în grijă peste două mii de oi.

Sursa foto: Pandurul.ro

”Am liceul, facultate de Silvicultură absolvită în Brașov, dar tot cu oile, în mijlocul naturii, îmi place cel mai mult. Să dorm în cojoc, sub cerul liber. Am circa 2.500 de oi de care am grijă și aici nu te poți plictisi.

M-am întâlnit și cu ursul de multe ori. Am trăit multe, dar nu aș vrea să renunț la asta. Asta îmi place. Îmi plac oile, animalele, natura și munții”, spune ciobanul, potrivit pandurul.ro

”Am făcut transhumanţă la cote mari, am făcut Bărăganul, Banatul. Transhumanţa a fost mama noastră. Munţii ăştia sunt plini cu oi așa că și turiștii au ce vedea: verdeaţă, aer curat, apă rece”, a mai spus Aristică.

E încântat când opresc turiștii și îl roagă să facă un selfie cu ei.

”Opresc turiștii, vin la noi. Se bucură când văd oile, măgarii. Stau să facă poze, să ne filmeze. Sunt mulți străini care vin și fac poze cu noi. Nu înțelegem limba engleză prea bine, dar am înțeles mereu când au venit să facă poze și ne-au spus că avem o țară frumoasă”, a mai mărturisit ciobanul.