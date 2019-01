Cinci motive reale din cauza cărora femeile ajung să înșele

O astfel de optiune de viata pare, la prima vedere, ca facand parte exclusiv din ADN-ul masculin: numai barbatii insala, numai barbatii au capacitatea de a intretine, in paralel, mai multe relatii intime. Lucrurile nu sunt nici pe departe asa – sustine site-ul Cosmopolitan . Si in ajutorul acestei afirmatii vine si Renee Lee, un expert in relatii conjugale cu master in psihologie. Ea explica cele 5 motive principale care stau la baza adulterului la femei:



1. Trec printr-o perioada grea



Isi pierd un parinte sau un coleg de serviciu apropiat, sau un prieten din copilarie, orice astfel de intamplare declanseaza emotii foarte puternice, iar femeile devin brusc introspective, incercand sa se reevalueze si sa se regaseasca.



2. Nu se simte apreciata



Indiferent despre ce ocazie ar fi vorba, barbatii au tendinta de a trece foarte usor peste meritele femeii, nesubliniindu-le suficient de bine si de mult: fie ca vorbim de 10 ani de cariera sau de o cina minunata pe care partenera tocmai a pregatit-o, meritele ei raman cumva recunoscute cel mult in zona mediocra. Asa ajung femeile sa se simta frustrate, nesatisfacute si uneori depresive. Asa ca incep sa-si caute satisfactia si linistea in alta parte. Iar in clipa in care gasesc persoana care le completeaza exact nevoile neacoperite de acasa, nu ezita nicio secunda in plus.



