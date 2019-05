O femeie cere sfatul terapeutului în relații sexuale de la The Guardian: „Sunt o femeie bisexuală în vârstă de 35 de ani care nu a făcut niciodată sex penetrativ cu un bărbat. Cu ani în urmă am încercat dar am renunțat când nu a funcționat. Am presupus că a fost pentru că nu am fost suficient de relaxată dar de atunci am încercat penetrarea cu vibratoare atunci când sunt complet relaxată și lubrifiată însă nu am reușit și este incredibil de dureros. Am întâlnit recent un bărbat minunat cu care aș vrea să am relații intime, dar am evitat să mă apropii prea mult de el din cauza asta”.

Pamela, experta în probleme sexuale răspunde: „Ar putea exista un motiv fiziologic sau anatomic pentru acest lucru, deci este esențial să consultați un medic. Este posibil să aveți nevoie de o procedură care să elimine un himen mărit sau să corecteze orice caracteristică fiziologica care ar putea împiedica penetrarea.

Există o afecțiune cunoscută sub numele de vaginism, care face penetrarea imposibilă din cauza unui spasm muscular. Vaginismul este în esență o problemă psihică care se poate dezvolta după o serie de încercări dureroase de penetrare (este modalitatea organismului de a refuza durerea) și acest lucru ar putea face parte din problema dvs. Dar din moment ce spuneți că nu ați reușit nici să introduceți un vibrator când erați relaxată și lubrifiată complet, cred că problemă dvs. este de fapt fiziologică.

Nu amânați să căutati ajutor pentru acest lucru, deși ar fi absolut rezonabil să vă jucați cu noul partener pentru a vă pregăti pentru relațiile sexuale ceea ce ar putea dura mult timp. Știți bine cum funcționează organismul dumneavoastră în ceea ce privește obținerea orgasmului și ar trebui să va ghidați partenerul. Majoritatea femeilor primesc cea mai mare parte a plăcerii lor din stimulare clitorisului, așa că nu vă așteptați ca penetrarea să conducă sigur la orgasm; probabil că nu se va întâmpla asta.”

Sursă: The Guardian