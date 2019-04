Confesiuni intime: „Partenerul meu amoros sunt eu”

Un cititor The Guardian marturisește publicației în anonimat: „Cel mai bun sex din viața mea a fost când aveam 20 de ani, cu un campion de karate care avea control total asupra trupului său și a tot ceea ce am făcut cu el a fost minunat. De atunci, totul a mers în jos.

De la aventuri de o noapte la relații de lungă durată, am avut aproximativ 50 de parteneri sexuali: unii buni, unii indiferenți, unii iubitori și intimi, alții doar tăcuți. Am descoperit că sexul este considerat a fi gata odată ce termină bărbatul, chiar dacă eu nu o făceam. Am terminat doar în jumătate din cazuri sau m-am simțit obligată să mă prefac.

Acum a trecut peste un deceniu de când am avut un partener sexual. Mă am pe mine și artrita mea, ceea ce inseamnă că zilele mele petrecute în pat cu un străin s-au terminat. Orice potențial partener ar trebui în primul rând să fie instruit cu particularitățiile mele: care membre nu se mișcă, cum să îmi evite hernia, momentele când mi se ia respirația etc. Asta ca să nu mai vorbim despre nevoia mea de somnifere, dopuri de urechi și mască de ochi, care nu sunt sexy, și nu duc la intimitate.



Din fericire, nu am fost de acord cu tendința comună de a defini "a face sex" că "a face sex cu unul sau mai mulți parteneri". Încă din adolescență din nevoia de auto-explorare, am făcut întotdeauna (chiar dacă eram într-o relație) sex cu mine. Este fiabil și satisfăcător. Se întamplă când și unde o vreau și este la fel de inventiv sau de scurt cum vreau eu să fie. Nu sunt niciodată ezitantă sau jenată, pentru că nimeni altcineva nu are o viziune asupra preferințelor și fanteziei mele. Nu doare niciodată, decât dacă eu mi doresc asta.

Există multe lucruri de spus despre controlul total. În ciuda tuturor celor spuse mai sus, cred că viața mea sexuală este destul de bună.”

Sursă: The Guardian