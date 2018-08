Confesiuni intime: „Relațiile amoroase cu fostul meu soț erau incredibile, dar noul meu partener este oribil în pat”  

O cititoare The Guardian mărturisește: „Încep să mă tem de sex. Fostul meu soț a fost un partener incredibil în pat și am fost împreună timp de 22 de ani dar el a fost necredincios de mai multe ori și am divorțat. Aproximativ un an mai târziu, m-am întâlnit cu actualul meu partener. Am încercat să-i spun ce vreau din punct de vedere sexual, dar din nefericire, el este cu adevărat îngrozitor în pat. În rest este un om uimitor și relația noastră este destul de solidă și ultimul lucru pe care vreau să-l fac este să-i rănesc sentimentele.”



Pamela, expertă în relații sexuale răspunde: „Nimeni nu este un "amant bun" cu fiecare partener, pentru că "a fi bun în pat" necesită abilitatea celor doi să-și împărtășească nevoile și dorințele sexuale și să se învețe reciproc cum să fie satisfăcuți. Înțeleg că ați încercat să vă învățați noul partener, dar dacă el nu a răspuns în niciun fel, trebuie să decideți cât de important este sexul pe termen lung și dacă ați putea tolera o viață fără această latură. Mulți oameni se confruntă cu astfel de alegeri iar diferite persoane au priorități diferite. În cazul tău, deja ai sacrificat un sex bun, cel din căsnicia ta, pentru că fidelitatea era mai importantă pentru tine. Înțeleg că nu vrei să-ți rănești partenerul, dar ar fi foarte rezonabil să încerci din nou, spunând ceva de genul: "Îmi pasă de tine și aș vrea să iau în calcul un viitor împreună, dar nu simt am găsit încă o modalitate de a fi compatibili sexual. Chiar am nevoie să mă asculți și vreau să fac ceea ce este mai bine pentru amnadoi. "Dacă acest lucru nu dă rezultatele dorite, ar trebui să luați în considerare posibilitatea de a căuta pe altcineva.

Sursă: The Guardian